وزارة البيشمركة : الحكومة العراقية لا تحمي المناطق المتنازعة وترفض قيامنا بالمهمة

2020/05/04 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان جبار ياور، اليوم السبت (2 أيار 2020)، أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، قامت عناصر تنظيم داعش، بـ 85 هجوماً، تسبب بقتل 70، وخطف 41 مواطناً من المناطق المتنازع عليها.… Readmore

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