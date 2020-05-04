القوات العراقية تطلق عملية “أسود الصحراء” وتعلن مقتل ثلاثة من قياديي داعش

2020/05/04 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، (4 أيار 2020)، إطلاق عملية “أسود الصحراء” لملاحقة عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش في الأنبار، إثر زيادة تحركاته مؤخراً، مشيرةً إلى مقتل ثلاثة من قياديي التنظيم حتى الآن.وقالت الخلية إنه “ضمن عملية أسود … Readmore

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