العثور على 5 أنفاق و70 عبوة تابعة لداعش بعمليات تفتيش غرب الأنبار

2020/05/04 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (04 ايار 2020)، بالعثور على 70 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع و5 أنف...





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