2020/05/04 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت جبهة الانقاذ الوطني، السبت، موقفها من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلف مصطفى الكاظمي، فيم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جبهة النجيفي تحدد موقفها من حكومة الكاظمي وتؤكد: لا علاقة لنا بأي تكتل جديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت جبهة الانقاذ الوطني، السبت، موقفها من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلف مصطفى الكاظمي، فيم...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جبهة النجيفي تحدد موقفها من حكومة الكاظمي وتؤكد: لا علاقة لنا بأي تكتل جديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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