2020/05/04 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت جبهة الانقاذ الوطني، السبت، موقفها من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلف مصطفى الكاظمي، فيم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جبهة النجيفي تحدد موقفها من حكومة الكاظمي وتؤكد: لا علاقة لنا بأي تكتل جديد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جبهة النجيفي تحدد موقفها من حكومة الكاظمي وتؤكد: لا علاقة لنا بأي تكتل جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).