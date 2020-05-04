جبهة النجيفي تحدد موقفها من حكومة الكاظمي وتؤكد: لا علاقة لنا بأي تكتل جديد


جبهة النجيفي تحدد موقفها من حكومة الكاظمي وتؤكد: لا علاقة لنا بأي تكتل جديد
2020/05/04 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت جبهة الانقاذ الوطني، السبت، موقفها من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المكلف مصطفى الكاظمي، فيم...

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