برشلونة محروم من نيمار ولاوتارو بقرار حكومي

2020/05/04 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تعاني الأندية الإسبانية مثل الفرق الأخرى من أزمة مالية طاحنة، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولجأت 8 أندية من الدوري الإسباني لاستخدام قانون "ERTE" لتخفيض رواتب اللاعبين والطاقم الفني، بجانب 10 أندية من الدرجة الثانية، و41 ناديا في الثالثة.

وتشير صحيفة "آس" الإسبانية أن "الحكومة ستراقب ميركاتو جميع الأندية التي استخدمت القانون، ولن يكون بوسعها أن تنفق مبالغ خيالية في السوق".

ويتصدر برشلونة قائمة الأندية المستخدمة لقانون تخفيض الأجور في إسبانيا، بجانب أتلتيكو مدريد، وكلاهما سيكون في ورطة حقيقية بالميركاتو.

ويرغب برشلونة في حسم صفقات مهمة لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، ويأتي نيمار ولاوتارو مارتينيز على رأس قائمة اهتمامات النادي الكتالوني.

في المقابل، لم يورط ريال مدريد نفسه في اتفاق يضمن تدخل الحكومة، حيث لجأ النادي الملكي في سياسة مختلفة في تخفيض رواتب لاعبيه، حتى يتمكن من دفع أجور العمال والموظفين بشكل كامل.

بغداد اليوم/ متابعة

قالت قناة " TVI " البرتغالية إن النجم كريستيانو رونالدو غير قادر على السفر إلى تورينو للانضمام لتدريبات فريقه يوفنتوس بسبب عدم السماح لطائرته الخاصة بمغادرة مدريد.

ومفترض أن تنتقل طائرة رونالدو، المقدرة قيمتها بثلا

بغداد اليوم- متابعة

أكد ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق على أن اللاعبين تبرأوا منه بعد استقالته من النادي ودخوله السجن، مشيراً إلى أنه لم يلقى أي دعم منهم في ذلك الوقت سواء له أو لعائلته.

وقرر ساندرو روسيل التنحي عن منصبه كرئيس لبرشلونة عام 20

بغداد اليوم- متابعة

رفض نادي برايتون ألبيون فكرة استكمال الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة وفقا للمقترحات التي وضعت لاستئناف النشاط الكروي في إنجلترا.

ونشرت صحيفة تايمز الإنجليزية تصريحات بول باربر المدير التنفيذي لبرايتون قائلا: "إذا ا

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