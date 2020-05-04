ابو رغيف يوضح لـ”العهد نيوز” امكانية اعادة سيناريو 2014 في العراق من قبل داعش

2020/05/04 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الخبير في الشان الامني فاضل ابو رغيف، امكانية اعداة سيناريو داعش الارهابي في العراق كما حصل عام 2014 واحتلاله لبعض محافظات العراق.وقال ابو رغيف في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “داعش حتى وان نشط في بعض المناطق والمدن فهذا لا يعني انه سيعود الى سالف عهده وتكرار مشهد 2014 بالعراق لانه فقد […]

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