متنازع عليها تحذر من هجمات تطالها: الجهد الاستخباري بديالى مفقود

2020/05/04 | 13:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت ادارة قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة من مخططات ارهابية تستهدف مناطق القضاء وفيما دعت الى وقفة جادة للوضع الامني بديالى اعتبرت الجهد الاستخباري مفقوداً.

وقال قائممقام خانقين دلير حسن سايه لشفق نيوز ان تنظيم داعش يستهدف ضرب كاميرات المراقبة الحرارية في مناطق اطراف خانقين ما يؤكد وجود نوايا مبيتة لشن هجمات ارهابية، داعيا الى "اليقظة الامنية وتكثيف الجهود الاستخبارية لمواجهة مخططات الارهاب.

واضاف ان "الوضع الامني وتداعياته الاخيرة في ديالى بحاجة الى وقفة جادة وتعزيز المناطق الهشة الامنية بقطعات قتالية تحسبا لاي حوادث او هجمات"، عازيا الحوادث الاخيرة في ديالى الى الجهد الباستخباري الذي اعتبره"مفقوداً ".

وتعرضت مناطق اطراف قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد خلال الأشهر الماضية الى حوادث وهجمات بالعبوات الناسفة تسببت بمقتل واصابة مدنين وعناصر امنية فيما عزا المختصون أسباب الهجمات الى تسلل مسلحين فارين من محافظات أخرى الى اطراف خانقين .

و تشهد خانقين ارتفاعا واضحا في معدلات الخروقات الامنية والتي اصبحت بشكل شبه بعد انسحاب قوات البيشمركة 2017 والتي منتشرة في المنطقة و تسيطر عليها امنياً حتى قبل انسحابها امام تقدم القوات العراقية .

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