الكعبي : كل من سيخل بالأمن الغذائي سيعامل وفق جرائم الإرهاب

2020/05/04 | 13:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أن كل من سيخل بالأمن الغذائي سيعامل وفق جرائم الإرهاب.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الزراعة والاهوار النيابية لوضع رؤيا لدور القطاع الزراعي لمواجهة جائحة كورونا وتحقيق الامن الغذائي، قال فيها، إن العراق يواجه جملة تحديات بعضها مشتركة مع دول العالم وتتمثل بتفشي وباء كورونا وهبوط أسعار النفط والازمة الاقتصادية، والبعض الآخر يواجهه العراق بشكل منفرد كخطر إرهاب داعش والفقر والامن الغذائي.

وأشار الكعبي الى ان هذه الظروف دفعت الدولة الى تسمية المرحلة المقبلة بمرحلة الزراعة، باعتبارها الحل الأمثل لعلاج العديد من المشاكل الخاصة بالأمن الغذائي والفقر والبطالة وهدر العملة الصعبة، والاستيراد وهبوط اسعار النفط، لافتا الى ان تطوير القطاعين الزراعي والصناعي سيقلل من اعتماد الدولة على قطاع النفط فقط.

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