تأجيل بطولة العالم للسباحة في مدينة فوكوكا اليابانية

2020/05/04 | 13:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم الاثنين، تأجيل بطولة العام التي كان مقررا إقامتها في مدينة فوكوكا اليابانية في صيف 2021 إلى الفترة من 13 إلى 29 مايو 2022.وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني :”عقب المشاورات مع مدينة فوكوكا، والاتحاد الياباني للسباحة، والمنظمين، والرياضيين، والمدربين واللجان الفنية، وشركاء البث والرعاة، يسعد الاتحاد الدولي للسباحة أن […]

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