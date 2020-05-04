شخوص - العملية السياسية- .. سقوط يعلن الرحيل الابدي. - علي عرمش شوكت

2020/05/04 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت ان حالة التعري التي اصابت رموز العملية السياسية على وقع زمجرة اسود ساحات الحراك المنتفض، كانت قد اعلنت نهاية المطاف لطغمة افسدت واجرمت وتجبرت وانكبحت فاقدة لصوابها، لا تعي حتى كيف تحفر قبرها بايديها.



وغدا الصف الاول من ازلام ما سميت بالعملية السياسية، لا يجرؤ احد منهم على الترشح لرئاسة الوزراء وراحوا يستعينون بصفهم الثاني.



غير ان انعدام الثقة فيما بينهم قد اوصلهم الى اسقاط مرشح بعضهم للبعض الاخر.



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