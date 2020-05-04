أربيل تؤكد اغلاق دور العبادة: كورونا بات يشكّل خطراً أكثر من السابق

2020/05/04 | 13:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت الحكومة المحلية في اربيل لعاصمة اقليم كوردستان يوم الاثنين اغلاق دور العبادة في المحافظة، محذرة من ان فيروس كورونا بات يشكل خطرا أكثر من السابق.

وقال رئيس الحكومة المحلية فرصت صوفي في مؤتمر صحفي عقب زيارة اجراها لاتحاد علماء الدين الاسلامي في اقليم كوردستان "ادعو رجال الدين الى الصمود اكثر لنجتاز هذا الوضع و لكي نفتح مرة اخرى الجوامع والتكايا ودور العبادة كافة".

واستدرك بالقول انه "لكن في الوقت الحالي لا يزال كورونا يشكل خطرا وخطره ازداد اكثر من السابق لانه تم فتح الاسواق والمحال والاماكن التجارية والصناعية"، داعيا السكان الى الاتلزام بالتعليمات والارشادت الصحية.

وبما يخص الفيروس قال صوفي ان "الوضع سائر نحو الاستقرار ولكن تسجيل اية اصابات جديدة فانه من الصعوبة بمكان السيطرة على الوضع بعدها"، مشددا ان السيطرة على حدود اقليم كوردستان الداخلية والخارجية ليس بالامر الهين لوفد العديد من الاشخاص على مناطق ومدن الاقليم".

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