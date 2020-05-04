رئيس الوزراء يمنح قدماً ممتازاً لطاقم طائرة الشحن العسكرية التي ارسلت الى الصين

2020/05/04 | 14:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]منح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قدماً ممتازاً لمدة سنة واحدة للضباط الطيارين العراقيين الذين قادوا الطائرة العسكرية التابعة الى قيادة القوة الجوية العراقية في رحلة صعبة وطويلة لجلب المساعدات الطبية من الصين والتي خصصتها الى العراق والخاصة بمكافحة وباء كورونا مطلع نيسان الماضي، وأنجزوا هذه المهمة الإنسانية والوطنية بنجاح كبير.

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