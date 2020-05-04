الكشف عن مخطط إرهابي لاستهداف السيستاني والمراقد انطلاقا من جرف النصر

2020/05/04 | 14:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المستشار العسكري صفا ء الاعسم، الاثنين، عن مخطط داعشي لاستهداف المراقد الدينية في كربلاء والنجف واستهداف المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بعد احتلالها ناحية جرف النصر.وقال الاعسم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ناحية جرف النصر تعد من اهم مناطق التقاء المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية واحتلالها تعد كارثة امنية”.واضاف ان ” تنظيم […]

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