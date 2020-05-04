2020/05/04 | 14:16 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجال بين نائب وقانوني بشأن المطالبة بمراجعة جولات التراخيص النفطية الجلبي: العراق يواجه أزمة مالية خطيرة وغير مسبوقة بغداد -الزمان حذر الخبير ووزير النفط الأسبق عصام الجلبي من ان العراق سيشهد أزمة خطيرة لم يسبق ان تعرض لها من قبل مشيرا الى أن الحكومة ستعاني عجزاً مالياً كبيراً .
وقال الجلبي في ايضاح بشأن الواقع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجلبي: العراق يواجه أزمة مالية خطيرة وغير مسبوقة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الجلبي في ايضاح بشأن الواقع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجلبي: العراق يواجه أزمة مالية خطيرة وغير مسبوقة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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