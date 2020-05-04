2020/05/04 | 14:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجال بين نائب وقانوني بشأن المطالبة بمراجعة جولات التراخيص النفطية الجلبي: العراق يواجه أزمة مالية خطيرة وغير مسبوقة بغداد -الزمان حذر الخبير ووزير النفط الأسبق عصام الجلبي من ان العراق سيشهد أزمة خطيرة لم يسبق ان تعرض لها من قبل مشيرا الى أن الحكومة ستعاني عجزاً مالياً كبيراً .وقال الجلبي في ايضاح بشأن الواقع […]

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