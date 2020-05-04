2020/05/04 | 14:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يعلن الخطة الإستثمارية لعام 2020 كردستان: صرف رواتب الموظفين وفق الإمكانات المتاحة اربيل – الزمان قررت حكومة إقليم كردستان البدء بصرف رواتب الموظفين بحسب الإمكانات المتاحة حالياً كما اعلنت خطتها الاستثمارية للعام الجاري.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني اجتمع بالوفد الحكومي المفاوض الذي زار بغداد الأسبوع الماضي).مضيفا […]

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