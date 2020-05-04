2020/05/04 | 14:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يندم الدرويش عن الذكر – عبد الله عباس (1) في كل مناسبة تأريخية له علاقة بظهور و انتشار تيار الفكر اليساري كان يجذب حماسنا ايام كنا شباب و نعتبره باب علينا ان ندخل من خلاله باتجاه الطريق الذي ياتي بثمره وكان مضمون الشعار ( وطن حر وشعب سعيد) نشعر بالحزن يشوبه بقهر اجباري و […]

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