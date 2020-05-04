الصناعة تصدر توضيحا بشان حريق قرب مصانع البان ابو غريب

2020/05/04 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصـدرت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، توضيحاً بشأن الحريق الذي أندلع بالقرب من مصانع ألبان أبو غريب التابعة الشركة العامة للمنتوجات الغذائيـة .وقـال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “الحريق نشب في الحشائـش المحيطة بالسياج الواقع على الشارع العام والذي يبعد عن مصانع ألبان أبو غريب بمسافة ( ٧٠٠ ) متـر […]

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