صحة النجف: حققنا نسبة شفاء عالية جدا لمرضى كورونا بالمحافظة وصلت لـ95%

2020/05/04 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، انها حققت نسبة شفاء عالية جدا لمرضى الكورونا في المحافظة وصلت الى اكثر 95.5%.وقال مدير عام دائرة صحة النجف رضوان كامل الكندي في بيان تلقت العهد نيوز، نسخة منه، إن “290 مريضا من مجموع 305 مرضى اكتسبوا الشفاء التام كما غادر المستشفى مواطنين ايرانيين وهم بحالة […]

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