مصدر في الخارجية القطرية يكشف حقيقية أنباء حدوث انقلاب في البلاد

2020/05/04 | 14:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أفاد مصدر في وزارة الخارجية القطرية، اليوم الإثنين، بأن الأنباء التي ظهرت في وسائل الإعلام حول الانقلاب في قطر هي مجرد حشو إعلامي.ونقل موقع "سبوتنيك" الروسي عن المصدر قوله، "إنها أخبار كاذبة".هذا وظهر في وقت سابق من اليوم، في وسائل الإعلام، شريط فيديو يُزعم أن تم تصويره صباح اليوم في منطقة الوكرة، سُمعت فيه أصوات إطلاق نار وتداول النشطاء على أنه انقلاب في قطر.

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