صحة الكرخ تحذر من إقامة المناسبات بعد تسجيل اصابات بكورونا في حفل زفاف

2020/05/04 | 14:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم الإثنين، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، محذرة من مغبة إقامة المناسبات الاجتماعية إثر تشخيص 15 إصابة بالفيروس لمشاركين في حفل زفاف.وأفادت الدائرة في بيان أن مديرها جاسب لطيف علي الحجامي أشرف على "إجراءات فحص الملامسين من قبل الفرق الطبية و الصحية وأخذ المسحات في منطقة التاجي قرية (نصيف الزكم) بعد ظهور حالات اصابة لعائلة بعد مشاركتها في حفلة عرس لاحد الاقارب في منطقة العكيلات بمدينة الكاظمية".وقال الحجامي إنه "بعد إقامة أحد الاعراس في منطقة العكيلات تم تسجيل 15 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا و بعد قيام الفرق الطبية بتتبع المصابين و الملامسين تم اكتشاف الحالات في مناطق ام الجدايل و العكيلات و قرية نصيف الزكم". وشدد على ضرورة "التزام المواطنين باجراءات السلامة وعدم اقامة المناسبات والاعراس واعياد الميلاد الا في نطاق محدود وضمن نطاق العائلة"، محذراً في "حالة عدم التزام المواطنين فان اعداد المصابين ستزداد و الانتشار سيكون سريع".وفي وقت سابق اليوم، قال الحجامي في صفحته على الفيسبوك بلهجة عراقية: "أهلنا بالحرية قبل كم يوم زعلتوا علينا لان گلنا ما ملتزمين، قبل شوية سجلنا 8 إصابات يمكم، نخاف عليكم اكثر من نفسكم"، مضيفاً: "التزموا لخاطر أطفالكم وآباءكم وأمهاتكم من كبار السن".وبحسب آخر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في العراق صادرة عن وزارة الصحة، فإن مجموع الإصابات بلغ 2296 إصابة بينها 1490 حالة شفاء و97 حالة وفاة.

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