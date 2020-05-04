مصدر أمني: اخماد حريق اندلع قرب معمل البان ابو غريب

2020/05/04 | 14:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن فرق الدفاع المدني سيطرت على حرق اندلع قرب معمل البان أبو غريب غربي العاصمة بغداد.وقال المصدر، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت، ظهر اليوم، من إخماد الحريق الذي اندلع قرب مصانع ألبان أبو غريب”.وأضاف، أن “الحريق لم يسفر عن حدوث أي أضرار تذكر لمصانع ألبان أبو غريب جراء الحريق […]

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