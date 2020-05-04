القبض على 4 دواعش في الجانب الايسر من الموصل

2020/05/04 | 14:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت القوات الامنية القبض على اربعة عناصر من عصابات داعش الارهابية في الجانب الايسر من الموصل.وذكر بيان لوزارة الداخلية ” ان قوة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى القت القبض على (اربعة) عناصر من عصابات داعش الارهابية ،في مناطق واحياء (الاربجية والزهراء والجزائر وكركوكلي) في الجانب الايسر […]

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