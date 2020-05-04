2020/05/04 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي: قرارنا بعدم التصويت لحكومة المكلف لايعني ابدا ان دولة القانون لن يتعاطى بايجابية مع اية مواقف وقرارات تخدم المصالح العليا للشعب العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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