2020/05/04 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة الكرخ: مجموع إصابات كورونا التي سجلت اليوم 16 وحالات الشفاء 5

يتبع.



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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الإثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

ووفقا للموقف الوبائي الذي نشرته الدائرة، فإنها سجلت "14 اصابة جديدة، 10 منها خلال البحث والتحري، و4 حالات راجعت المستشفى".

وفيما لف

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الاثنين (04 ايار 2020)، بإصابة 15 شخصاً بفيروس كورونا، بسبب إقامة حفل زفاف في مدينة الكاظمية.

وقال الحجامي، خلال مقطع مصور حصلت عليه (بغداد اليوم) إن "حفل زفاف في مدينة الكاظمية ت

بغداد اليوم-بغداد

عاودت أرقام كورونا في إيران الارتفاع، حيث سجلت اليوم الإثنين، أكثر من 1200 إصابة و74 حالة وفاة.

ووفقا لإحصائيات السلطات الصحية في ايران، فإنها سجلت "اليوم الاثنين 74 وفاة، و47 وفاة يوم أمس الأحد، و65 يوم أمس الاول السبت&q

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