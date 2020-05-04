الصناعة توضح بشأن حريق اندلع في معمل ألبان أبي غريب

2020/05/04 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصـدرت وزارة الصناعة والمعادن، الإثنين، توضيحاً لبيان خلفيات الحريق الذي أندلع بالقرب من مصانع ألبان أبو غريب التابعة الشركة العامة للمنتوجات الغذائيـة .

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، ان "الحريق نشب في الحشائش المحيطة بالسياج الواقع على الشارع العام والذي يبعد عن مصانع ألبان أبو غريب بمسافة (700) متـر"، لافتاً إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق دون اي خسائر بشريـة" .

ولفت الى "عدم حدوث أي أضرار تذكر لمصانع ألبان أبو غريب، وان حركة العمل والإنتاج تسير بشكل طبيعي جـداً".

وفي وقت سابق من اليوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا يوثق الحريق الذي اندلع في مصنع ألبان ابو غريب.

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أكد محافظ النجف، ورئيس خلية الأزمة لؤي الياسري، الاثنين (04 ايار 2020)، أن 95 بالمائة من مرضى كورونا اكتسبوا الشفاء التام، وغادروا المستشفى.

وقال الياسري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اكثر من 95% من مرضى الكورونا تما

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منح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الاثنين (04 ايار 2020)، قدماً ممتازاً لمدة سنة واحدة للضباط الطيارين العراقيين الذين قادوا الطائرة العسكرية التي جلبت المساعدات من الصين.

وقال بيان لمكتب عبد

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين (04 ايار 2020)، عن صدور أمر استقدام بحق مديرعام في وزارة الصناعة والمعادن، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن &qu

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