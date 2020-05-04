ايران تعلن تسجيل 1223 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 80 الفا

2020/05/04 | 14:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد بلغ لغاية الان 98647 والمتعافين 79398 والمتوفين 6277 حالة.وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1223 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 98647 حالة من […]

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