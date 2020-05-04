شركة طيران أميركية تستأنف السفر باتخاذ إجراءات وقائية جديدة

2020/05/04 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “ساوثويست إيرلاينز”، إحدى أكبر شركات الطيران الأميركيّة، أنّه يُمكن للناس أن يستأنفوا السّفر بأمان، مشيراً إلى أنّ الحركة الجوّية التي أصيبت بالشلل تقريباً بسبب كوفيد-19 بدأت تنتعش تدريجا، وان شركتهم تتّخذ عدداً من احتياطات السلامة، إذ سيُطلب من الركّاب وأفراد الطاقم وضع أقنعة.كما ستخضع الطائرات لعمليّات تنظيف […]

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