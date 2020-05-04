خلال الافطار بالشهر الفضيل.. اشربوا العصير الطازج وليس المحلى

2020/05/04 | 14:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلجأ الكثير من الصائمين في رمضان إلى تزيين موائدهم بالعديد من المشروبات لإطفاء عطشهم مع إعلان أذان المغرب، لكن كثيرا من هذه المشروبات قد تكون غير صحية، ولها تأثيرات عكسية.وتعد عصائر الفاكهة المحلاة، بمختلف أنواعها، من بين المشروبات التي لا ينصح بها الأطباء خلال شهر رمضان، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكر وكذلك السعرات […]

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