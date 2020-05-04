2020/05/04 | 14:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسقطت الأقنعة – حسين الصدر -1- جاء في ترجمة (احمد بن طُولُون) – أمير الديار المصرية أيام المعتز بالله – والذي استولى بعد ذلك على دمشق وأنطاكيه والثغور أيام (الموفق) – : (كان يحفظ القرآن) و (كان من أدرس الناس للقرآن) والمتوقع ممن يعيش في رحاب القرآن حفظاً ودراسةً أنْ تنعكس عليه آثار تلك المعايشة […]

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