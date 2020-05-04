2020/05/04 | 14:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء إستراتيجيات مؤسساتية بديلة لتجنب الإنهيار – عقيل جبر علي المحمداوي نظراً للظروف الموضوعية لآثار وتداعيات الازمة المالية وعدم احتواء جائحة تفشي كورونا بشكلها النهائي ولعدم وجود اجراءات مؤسساتية حقيقية واقعية بمستوى عقلية ادارة الازمات المالية والاقتصادية ، بل نجد واقعاً اتخاذ اجراءات مالية واقتصادية او السعي لاتباعها بشكل اجراءات اعتيادية بعقلية معالجة مشاكل مالية […]

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