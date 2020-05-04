2020/05/04 | 14:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرب المعلومات ..تأثيرات الأمن والإقتصاد والوباء – رحيم الشمري بغداد باتت حرب المعلومات المتطورة الوسيلة التقنية الأكثر سيطرة على الاستقرار أمنياً واقتصادياً وعلمياً ، وألغت دول العالم المتقدمة اجهزة المخابرات والاستخبارات والامن منذ سنوات ، واعتمدت على المتابعة المتواصلة ، والدراسات والبحوث والبيانات التي تقوم بإجراءها مؤسسات صحفية ومنظمات متخصصة ، وتحدد على نتائجها […]

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