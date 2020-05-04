2020/05/04 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية مرور ذي قار عن خطة خاصة بمناسبة انطلاق فعاليات اسبوع المرور العالمي،.وذكر مدير مرور ذي قار العميد فاضل عبدالعباس، في بيان مقتضب ان المديرية ستباشر بفعاليات اسبوع المرور العالمي بدءاً من يوم الاثنين الرابع من الشهر الجاري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تكشف عن موعد بدء فعاليات أسبوع المرور العالمي في المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تكشف عن موعد بدء فعاليات أسبوع المرور العالمي في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).