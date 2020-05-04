تمديد حالة الطوارئ في اليابان لنهاية ايار الحالي

2020/05/04 | 14:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الاثنين، عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى نهاية ايار الحالي، في أعقاب اجتماع مع فريق العمل الحكومي الذي يتعامل مع جائحة كورونا.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن آبي سيعقد مؤتمرا صحفيا في المساء من المنتظر أن يشرح فيه الأسباب وراء قرار تمديد حالة الطوارئ التي كان من […]

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