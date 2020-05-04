الايزيديون يشكون تهميش بغداد

2020/05/04 | 14:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد رئيس الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم حجي كندور الشيخ، يوم الاثنين، ما وصفه بتهميش الأحزاب الكبرى للإيزيديين.

وقال الشيخ لـشفق نيوز، إنه "للدورة البرلمانية الرابعة على التوالي لازال الايزيديون يتعرضون للتهميش ولم يحصلوا الا على مقعد كوتا واحد على الرغم من مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار منح 5 مقاعد للايزيديين في البرلمان الا ان هذا الامر لم يتحقق بسبب الهيمنة الطائفية للأحزاب الاخرى".

واشار الشيخ وهو نائب في الدورة البرلمانية السابقة الى وجود اكثر من 750 الف مواطن من الايزيديين يتواجدون في مناطق قضاء سنجار والبعاج واطراف نينوى بعيدون عن اهتمام الحكومة والبرلمان العراقي على الرغم من الجرائم التي طالتهم عام 2014 على يد عصابات داعش".

ولفت الى ان "عصابات داعش اعدمت اكثر من 6000 مدني وخلفت 37 مقبرة جماعية في مناطق سنجار والبعاج والمناطق الايزيدية في نينوى داعيا الى تدخل اممي ودولي لتدويل جرائم داعش بحق الايزيديين وكشف مصير الضحايا والمغدورين وتسليم رفاتهم الى ذويهم".

وانتقد الشيخ اهمال المناطق الايزيدية المحررة وسوء الادارة الخدمية والازدواجية في ادارة الملف الامني والتي منعت النازحين من العودة الى مناطقهم"، مبينا ان "اعداد الايزيديين النازحين تتجاوز 240 الف شخصا لم يعد سوى اعداد بسيطة الى مناطقهم".

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