2020/05/04 | 14:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… بينت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق ابراهيم، الاثنين، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي فشل باختيار كابينته الوزارية.وقالت ابراهيم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “كابينة الكاظمي تم اختيارها وفق منظور المحاصصة الحزبية ولم تضم شخصيات مستقلة”، لافتة الى ان “كابينة الكاظمي ستقوده للفشل داخل البرلمان”.واضافت ان “اغلب اعضاء مجلس النواب ممتعضين من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: الكاظمي فشل باختيار كابينته الوزارية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: الكاظمي فشل باختيار كابينته الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).