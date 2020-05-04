قرارات جديدة من وزارة الصحة بشأن الحظر الجزئي وتنظيم حركة المركبات

2020/05/04 | 15:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن وزير الصحة رئيس خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا جعفر علاوي، الاثنين، رفع توصيات جديدة إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية.وقال علاوي في تصريحات متلفزة رصدتها “يس عراق”، إنه من بين التوصيات “تقليص حظر التجوال الجزئي الذي تم تطبيقه الأسبوع الماضي، فيما أشار إلى أن تطبيق العمل بنظام الزوجي والفردي […]

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