اقلام التزوير..!

2020/05/04 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم السراج في عام 1973 أنتج التلفزيون العراقي وبأوامر مباشرة من المقبور صدام مسلسل جرف الملح وهو مسلسل تناول حياة الفلاح الجنوبي وفق زاوية ضيقة .وكان الهدف الرئيسي لانتاج هذا المسلسل هو تسويق ابن الجنوب على انه انسان فاشل وقاصر ولايهتم الا بالنساء والعبودية المطلقة لشيخ العشيرة .ورغم أن المجتمع العراقي مجتمع عشائري […]

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