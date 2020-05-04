فتية الله ….

2020/05/04 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس النجم/ العراق حشد الله كشر الأنيابفي وجه طاغوت الكفرنزعوا الخوف من صدورهمزرعوا الأمانقصة لا تبدأبكان يا ما كانبل هي وليدة اللحظة والآنهم رسالة من اللهلعباد اللهفتيتة اللهآمنو بربهم بدينهم بمعتقدهمانتصروا بعد أن جزعوابل انتفضوا بعد أن تعبواعلى مذابح الموت واقفينلا يهابون الموتالف بستان رسموا للوردهم رجال الحشدأمان الغد وما بعد غدسلاماً لكم يا شهدائنا […]

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