مروحيات الجيش لمكافحة حشرة الدوباس في نخيل كربلاء

2020/05/04 | 15:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة )/ علي النصر الله /..اعلنت وزارة الدفاع الاتحادية، اليوم الاثنين، عن موافقة رئاسة اركان الجيش على استخدام طيران الجيش العراقي لمكافحة حشرة الدوباس في بساتين نخيل كربلاء “.وقال عضو لجنة الاستثمار النيابية النائب حامد الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي وافق على […]

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