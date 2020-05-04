نائبة : تتهم شركة اماراتية بعمليات “نصب واحتيال” في العراق

2020/05/04 | 15:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اتهمت النائب عالية نصيف يوم الاثنين شركة داماك الإماراتية العقارية التي يديرها المدعو حسين سجواني المرفوعة ضده ٥٣ دعوى قضائية في الإمارات والأردن بعمليات نصب واحتيال مارستها في العراق تلك الشركة، مبينة أن مسؤولاً سابقاً مهماً جداً أعطى لداماك رخصة استثمار أربعة آلاف دونم قرب مطار بغداد مقابل دعم حملته الانتخابية .وقالت […]

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