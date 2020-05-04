إيران تربط هجمات داعش على الحشد بالعراق بقرار البرلمان بإخراج الامريكان

2020/05/04 | 15:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….ربط المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي موضوع استهداف تنظيم داعش لقوات الحشد الشعبي، بقرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية من البلد، مشيرا إلى أن طهران تتابع عن قرب تطورات الساحة العراقية وتعرب عن القلق لعودة نشاطات داعش في هذا البلد.وقال موسوي بحسب قناة “العالم” الإيرانية، حول استئناف نشاطات تنظيم داعش […]

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