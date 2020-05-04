خلية الأزمة تعيد نظام الزوجي والفردي للمركبات وتوصي بتقليص حظر التجوال الجزئي

2020/05/04 | 15:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن وزير الصحة رئيس خلية الأزمة الحكومية، جعفر علاوي عودة العمل بنظام الزوجي والفردي للمركبات لتقليل الزحامات الحاصلة جراء الحظر الجزئي.وقال علاوي في تصريح صحفي، إن "خلية الأزمة رفعت توصيات إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية ،من بينها تقليص حظر التجوال الجزئي الذي تم تطبيقه، فيما سيتم تطبيق توصية العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة السيارات خلال اليومين المقبلين".وأشار إلى أن "العودة إلى تطبيق الحظر الشامل مرتبط بالزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا إذا سجلت".وأكد علاوي، أن "الزيادة متوقعة لكن يمكن السيطرة عليها لوجود المراكز الطبية والفحص الاستباقي".

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