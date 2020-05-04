وزير الصحة يحدد موعد العمل بنظام الزوجي والفردي للمركبات

2020/05/04 | 15:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة رئيس خلية الأزمة جعفر علاوي عن موعد تنفيذ قرار العمل بنظام الزوجي والفردي للمركبات لتقليل الزحامات الحاصلة نتيجة الحظر الجزئي.

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