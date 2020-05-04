طفلة سورية تبهر الالمان بذكائها

2020/05/04 | 15:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حصلت الطفلة السورية “كريستيانا الجرف” في ولاية مكلنبورغ الألمانية على المركز الأول في الشطرنج للفئة العمرية تحت سن 12 عاما على مستوى الولاية المذكورة، كما فازت بـ(145 نقطة) في اختبار الذكاء والمنطق.والطفلة السورية كريستيانا من مواليد 2007 وهي ابنة الدكتور الصيدلي (فيصل الجرف) وصلت إلى المانيا في صيف 2016 وإلى مدينة شفيرين عاصمة ولاية […]

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