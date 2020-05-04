أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة!

2020/05/04 | 16:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سجلت روسيا 10581 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 145268 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1356 بزيادة 76 خلال يوم، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الروسية الاثنين.وتعكس هذه الأرقام بقاء معدل الإصابات اليومية على نفس المستوى تقريبا، مع ارتفاع الوفيات مقارنة مع يوم أمس الأحد، عندما تم تسجيل 10633 […]

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