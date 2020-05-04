2020/05/04 | 16:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة تعلن عن رفع توصيات الى اللجنة العليا منها تقليص حظر التجوال الجزئي وتطبيق الزوجي والفردي لحركة السيارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 16:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة تعلن عن رفع توصيات الى اللجنة العليا منها تقليص حظر التجوال الجزئي وتطبيق الزوجي والفردي لحركة السيارات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة تعلن عن رفع توصيات الى اللجنة العليا منها تقليص حظر التجوال الجزئي وتطبيق الزوجي والفردي لحركة السيارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).