أميركا تتهم روسيا والصين باستغلال طوارئ كورونا

2020/05/04 | 16:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اتهم وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر روسيا والصين باستغلال الحالة الطارئة بسبب انتشار فيروس كورونا للدفع بمصالحهما في أوروبا.وقال إسبر لصحيفة “لاستامبا” الإيطالية، رداً على سؤال عما إذا كانت الصين وروسيا تحاولان كسب نفوذ في إيطاليا من خلال إرسال مساعدات، إن الولايات المتحدة “على دراية بأن بعض الدول ستحاول استغلال الجائحة كوسيلة للاستثمار […]

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