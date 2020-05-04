أمريكا تلعب بورقة داعش لإبقاء قواتها في العراق ..

2020/05/04 | 16:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد حسن العراقي..منذ ان صدر القرار بطرد القوات الامريكية من العراق والامريكيون يحاولون إيجاد مبرر لهم لإبقاء قواتهم ..بدأت امريكا بتحريك الأجنحة السياسية السنيه الموالية للمشروع الامريكي في العراق حيث تعالت اصوات عدد من السياسيين السنه للمطالبة بإبقاء القوات الامريكية لكن تلك الأصوات خفتت بعد ردة فعل العراقيين الغاضبين من تلك الأصوات العميلة ..[…]

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