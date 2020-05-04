هجمات داعش..هل سيحول الحشد المخاطر الى فرص؟

2020/05/04 | 16:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ آل بشارة..هل ان الهجوم الداعشي الأخير مجرد غزوة رمضانية يستغلها داعش كما كان لقتل اكبر عدد ممكن من الحشديين الصائمين ؟ ام انه بداية للاجتياح الداعشي الموعود الذي وقتوه مع الوباء والازمة الاقتصادية ومشكلة تشكيل الحكومة ؟في الحالتين سيكون هناك اكثر من مستفيد من العدوان الجديد :١- أميركا وأبواقها : سيقولون ان العراق […]

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