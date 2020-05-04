وفد إقليم كردستان يصل بغداد غدا لاستكمال مفاوضاته حول ملفي النفط والموازنة المالية

2020/05/04 | 16:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

يعتزم الوفد الكردي يوم غد الثلاثاء، زيارة إلى بغداد لاستكمال مباحثاته، لا سيما في مجالات الطاقة والمالية والمناطق المتنازع عليها.

وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان سمير هورامي، إن "من المقرر أن يتوجه يوم غد الثلاثاء وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى العاصمة بغداد لاستكمال اجتماعاته التي عقدت في الأسبوع الماضي بشأن ملفي النفط والموازنة وحصة الإقليم من موازنة العراق".

وأضاف أن "الاجتماعات ستناقش مقترحاً بشأن هذه الخلافات"، مشيراً إلى أن "هذا المقترح يصب لصالح العراق وإقليم كردستان".

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